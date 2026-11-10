 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Toto Wolff a intrat în istoria F1! Reacția șefului de la Mercedes după performanța uriașă reușită

d Scris de dani morar
Toto Wolff a intrat în istoria F1! Reacția șefului de la Mercedes după performanța uriașă reușită
Aosom
Mercedes a scris o nouă pagină de istorie în Formula 1, după ce a cucerit al nouălea titlu mondial la constructori și a egalat performanța celor de la Williams.

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech