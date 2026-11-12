Anunț licitație deschisă
Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, cu sediul în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, CIF RO45421239, e-mail: [email protected] și număr de telefon: 0256493393, anunță organizarea licitației deschisă cu strigare, pentru valorificarea următoarelor vehicule fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Timișoara:
Nr. crt.
Marca
Nr. înmatriculare
An fabricație
Preț de
Pornire
(valoare de
recuperare)
în lei
1.
VOLKSWAGEN
TM 78 WIW
2002
529
2.
BMW
CJ 24 CSL
1999
493
3.
FORD
CS 09 SHE
2001
265
4.
SKODA
GG AR 287
2011
336
5.
VOLKSWAGEN
0786 BCK
2001
350
6.
VOLKSWAGEN
TM 19 USH
1997
396
7.
JAGUAR
TM 19 DPH
2004
780
8.
FORD
ALC 371
2002
420
9.
RENAULT
TM 12 HAG
1994
325
10.
OPEL
F.N.
2000
353
11.
VOLKSWAGEN
TM 17 RGD
2003
448
12.
VOLKSWAGEN
F.N.
1996
290
13.
DACIA
TM 20 XGC
2009
572
14.
MAZDA
F.N.
2000
392
15.
FIAT
F.N.
2001
283
16.
BMW
F.N.
1999
462
17
NISSAN
F.N.
1999
546
18.
VOLKSWAGEN
TM 13 YUC
1995
370
19.
CHRYSLER
F.N.
2005
988
20.
VOLKSWAGEN
HD 66 POE
2003
434
21.
FORD
CS 21 RSA
2009
793
22.
OPEL
MS 82 RES
2002
476
23.
VOLKSWAGEN
TM 17 HUK
2005
796
24.
FORD
TM 16 RLK
1999
354
25.
FORD
CS 05 YXU
1996
339
26.
VOLKSWAGEN
TM 02 LOZ
2000
470
27.
OPEL
TM 91 LRL
2002
407
28.
DACIA
TM 21 AYW
2008
798
29.
MAZDA
F.N.
2006
837
30.
RENAULT
TM 62 SVB
2000
322
31.
OPEL
TM 11 PVX
2003
402
32.
DACIA
BH 01 GGF
2011
589
33.
DODGE
TM 61 PDL
2008
829
34.
VOLKSWAGEN
F.N.
1997
372
35.
VOLKSWAGEN
TM 20 FGY
2002
496
36.
VOLKSWAGEN
IF 35 AXM
2006
884
37.
FORD
HD 17 BEA
2002
307
38.
FORD
TM 74 MUP
1993
455
39.
DACIA
TM 05 EXC
1997
381
40.
RENAULT
TM 54 RIA
2001
338
41.
SEAT
CS 48 MIK
2001
424
42.
AUDI
TM 79 BLG
1996
470
43.
CHEVROLET
TM 19 YSX
2008
913
44.
AUDI
F.N.
2004
802
45.
AUDI
F.N.
1996
470
46.
VOLKSWAGEN
HD 01 BCM
2002
479
47.
DACIA
F.N.
2008
572
48.
FORD
F.N.
2001
353
49.
CITROEN
TM 17 ZUM
2001
554
50.
MAZDA
B 103 KEJ
2004
663
51.
PEUGEOT
TM 10 GZE
2005
936
52.
OPEL
B 976 LOS
2000
344
53.
DACIA
CS 34 MYA
2006
796
54.
DAEWOO
TM 04 PEE
1996
409
55.
OPEL
TM 86 POG
2006
972
56.
VOLVO
N 555 V
2000
381
57.
VOLKSWAGEN
F.N.
2003
314
58.
FORD
F.N.
2006
793
59.
VOLKSWAGEN
F.N.
1985
263
60.
ALFA ROMEO
F.N.
2004
676
61.
SKODA
F.N.
2005
624
62.
VOLKSWAGEN
PH 048165
2000
406
63.
VOLKSWAGEN
TM 77 KIS
2000
284
64.
NISSAN
TM 57 VIS
1996
368
65.
OPEL
TM 16 TUT
2002
400
66.
FORD
NT 12 HUY
2002
458
67.
FIAT
F.N.
2004
598
68.
PEUGEOT
CS 04 LKE
2003
532
69.
FORD
F.N.
2010
936
70.
FORD
F.N.
2003
458
71.
RENAULT
TM 11 NJO
1999
462
72.
SEAT
TM 12 MIO
2003
330
73.
FORD
MSB 205
2006
926
74.
MAZDA
TM 21 GDL
2003
428
75.
DAEWOO
TM 10 AAG
2005
419
76.
SKODA
GJ 72 YYY
2001
377
77.
MERCEDES
OT 49 MMA
2002
308
78.
ALFA ROMEO
TM 21 YDS
2004
710
79.
MERCEDES
TM 19 ZCF
2002
309
80.
VOLKSWAGEN
TM 20 KYX
2003
322
81.
PEUGEOT
CS 47 UCV
1999
427
82.
DAEWOO
TM 09 TDV
2007
419
83.
OPEL
TM 20 HSB
2004
780
84.
FIAT
B 97 APU
2008
731
85.
FORD
TM 23 LMW
2006
715
86.
DACIA
TM 25 YEN
2007
798
87.
RENAULT
TM 03 USL
2004
749
88.
VOLKSWAGEN
TM 13 CIO
2003
476
89.
MAZDA
HD 28 ZSO
2004
881
90.
OPEL
TM 21 ARC
2002
403
91.
MAZDA
TM 22 MNK
1994
400
92.
FORD
TM 08 VVK
2002
252
93.
VOLKSWAGEN
TM 45 DAV
2002
496
94.
DACIA
GJ 17 AGS
2005
798
95.
DAEWOO
OT 07 ABA
2007
785
96.
VOLKSWAGEN
TM 63 RAL
2001
361
97.
SKODA
BV 14 YKJ
2008
868
98.
TOYOTA
TM 18 PHP
2005
603
99.
MITSUBISCHI
GR 81 SDI
1998
595
100.
FORD
M 6337 BX
2000
364
Ședința de licitație se va ține la punctul de lucru al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, în data de 24.11.2026, ora 9.00.
Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare persoanele fizice și juridice (legal constituite) române și străine în calitate de ofertanți - potențiali cumpărători ai bunurilor ce fac obiectul licitației.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la adresa menționată mai sus sau la adresa de e-mail [email protected], obligatoriu cu minimum 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a ședinței de licitație:
- cererea de înscriere/participare*;
- dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției (scrisoare de garanție) de licitație în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat**;
- copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate – pentru persoanele fizice române;
- copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate/pașaport – pentru persoanele fizice străine;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice; Ofertanţii se pot prezenta la licitaţie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică;
- copie, conformă cu originalul, de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului – pentru perosanele juridice române;
- actul de înmatriculare al societății, tradus în limba română – pentru persoanele juridice străine.
*poate fi descărcată în prealabil de pe site-ul www.timpark.ro, secțiunea Informații/Licitații.
**Plata taxei de participare, în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat, se va efectua, prin virament bancar sau mandat poștal, în contul Primăriei Municipiului Timișoara nr. RO12TREZ6215006XXX000334, deschis la Trezoreria Operativă Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, CIF 14756536, iar dovada acesteia se va face cu copia OP-ului ștampilat de banca plătitoare sau a chitanței de la Oficiul Poștal.
Data limită de depunere a acestor documente este 23.11.2026, ora 9.00.
Examinarea/inspectarea bunurilor (autovehiculelor) supuse licitației va fi posibilă în perioada 13.11.2026 - 20.11.2026, în intervalul orar 9.00 - 15.00, la punctul de lucru al Serviciului din Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, doar în prezența reprezentantului Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, în baza semnării de către ofertanți a Declarației privind exercitarea dreptului de a examina bunurile și de luare la cunoștință a prevederilor Procedurii privind valorificarea vehiculelor fără stăpân/abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara (document ce poate fi descărcat în prealabil de pe site-ul www.timpark.ro, secțiunea Informații/Licitații).
Procedura de „Licitaţie deschisă cu strigare“ se va derula în strictă conformitate cu prevederile Procedurii de valorificare a vehiculelor fără stăpân/abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara aprobată prin H.C.L. Timișoara nr. 152/2024.
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