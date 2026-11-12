Anunț licitație deschisă

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, cu sediul în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, CIF RO45421239, e-mail: [email protected] și număr de telefon: 0256493393, anunță organizarea licitației deschisă cu strigare, pentru valorificarea următoarelor vehicule fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Timișoara:

Nr. crt.

Marca

Nr. înmatriculare

An fabricație

Preț de

Pornire

(valoare de

recuperare)

în lei

1.

VOLKSWAGEN

TM 78 WIW

2002

529

2.

BMW

CJ 24 CSL

1999

493

3.

FORD

CS 09 SHE

2001

265

4.

SKODA

GG AR 287

2011

336

5.

VOLKSWAGEN

0786 BCK

2001

350

6.

VOLKSWAGEN

TM 19 USH

1997

396

7.

JAGUAR

TM 19 DPH

2004

780

8.

FORD

ALC 371

2002

420

9.

RENAULT

TM 12 HAG

1994

325

10.

OPEL

F.N.

2000

353

11.

VOLKSWAGEN

TM 17 RGD

2003

448

12.

VOLKSWAGEN

F.N.

1996

290

13.

DACIA

TM 20 XGC

2009

572

14.

MAZDA

F.N.

2000

392

15.

FIAT

F.N.

2001

283

16.

BMW

F.N.

1999

462

17

NISSAN

F.N.

1999

546

18.

VOLKSWAGEN

TM 13 YUC

1995

370

19.

CHRYSLER

F.N.

2005

988

20.

VOLKSWAGEN

HD 66 POE

2003

434

21.

FORD

CS 21 RSA

2009

793

22.

OPEL

MS 82 RES

2002

476

23.

VOLKSWAGEN

TM 17 HUK

2005

796

24.

FORD

TM 16 RLK

1999

354

25.

FORD

CS 05 YXU

1996

339

26.

VOLKSWAGEN

TM 02 LOZ

2000

470

27.

OPEL

TM 91 LRL

2002

407

28.

DACIA

TM 21 AYW

2008

798

29.

MAZDA

F.N.

2006

837

30.

RENAULT

TM 62 SVB

2000

322

31.

OPEL

TM 11 PVX

2003

402

32.

DACIA

BH 01 GGF

2011

589

33.

DODGE

TM 61 PDL

2008

829

34.

VOLKSWAGEN

F.N.

1997

372

35.

VOLKSWAGEN

TM 20 FGY

2002

496

36.

VOLKSWAGEN

IF 35 AXM

2006

884

37.

FORD

HD 17 BEA

2002

307

38.

FORD

TM 74 MUP

1993

455

39.

DACIA

TM 05 EXC

1997

381

40.

RENAULT

TM 54 RIA

2001

338

41.

SEAT

CS 48 MIK

2001

424

42.

AUDI

TM 79 BLG

1996

470

43.

CHEVROLET

TM 19 YSX

2008

913

44.

AUDI

F.N.

2004

802

45.

AUDI

F.N.

1996

470

46.

VOLKSWAGEN

HD 01 BCM

2002

479

47.

DACIA

F.N.

2008

572

48.

FORD

F.N.

2001

353

49.

CITROEN

TM 17 ZUM

2001

554

50.

MAZDA

B 103 KEJ

2004

663

51.

PEUGEOT

TM 10 GZE

2005

936

52.

OPEL

B 976 LOS

2000

344

53.

DACIA

CS 34 MYA

2006

796

54.

DAEWOO

TM 04 PEE

1996

409

55.

OPEL

TM 86 POG

2006

972

56.

VOLVO

N 555 V

2000

381

57.

VOLKSWAGEN

F.N.

2003

314

58.

FORD

F.N.

2006

793

59.

VOLKSWAGEN

F.N.

1985

263

60.

ALFA ROMEO

F.N.

2004

676

61.

SKODA

F.N.

2005

624

62.

VOLKSWAGEN

PH 048165

2000

406

63.

VOLKSWAGEN

TM 77 KIS

2000

284

64.

NISSAN

TM 57 VIS

1996

368

65.

OPEL

TM 16 TUT

2002

400

66.

FORD

NT 12 HUY

2002

458

67.

FIAT

F.N.

2004

598

68.

PEUGEOT

CS 04 LKE

2003

532

69.

FORD

F.N.

2010

936

70.

FORD

F.N.

2003

458

71.

RENAULT

TM 11 NJO

1999

462

72.

SEAT

TM 12 MIO

2003

330

73.

FORD

MSB 205

2006

926

74.

MAZDA

TM 21 GDL

2003

428

75.

DAEWOO

TM 10 AAG

2005

419

76.

SKODA

GJ 72 YYY

2001

377

77.

MERCEDES

OT 49 MMA

2002

308

78.

ALFA ROMEO

TM 21 YDS

2004

710

79.

MERCEDES

TM 19 ZCF

2002

309

80.

VOLKSWAGEN

TM 20 KYX

2003

322

81.

PEUGEOT

CS 47 UCV

1999

427

82.

DAEWOO

TM 09 TDV

2007

419

83.

OPEL

TM 20 HSB

2004

780

84.

FIAT

B 97 APU

2008

731

85.

FORD

TM 23 LMW

2006

715

86.

DACIA

TM 25 YEN

2007

798

87.

RENAULT

TM 03 USL

2004

749

88.

VOLKSWAGEN

TM 13 CIO

2003

476

89.

MAZDA

HD 28 ZSO

2004

881

90.

OPEL

TM 21 ARC

2002

403

91.

MAZDA

TM 22 MNK

1994

400

92.

FORD

TM 08 VVK

2002

252

93.

VOLKSWAGEN

TM 45 DAV

2002

496

94.

DACIA

GJ 17 AGS

2005

798

95.

DAEWOO

OT 07 ABA

2007

785

96.

VOLKSWAGEN

TM 63 RAL

2001

361

97.

SKODA

BV 14 YKJ

2008

868

98.

TOYOTA

TM 18 PHP

2005

603

99.

MITSUBISCHI

GR 81 SDI

1998

595

100.

FORD

M 6337 BX

2000

364

Ședința de licitație se va ține la punctul de lucru al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, în data de 24.11.2026, ora 9.00.

Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare persoanele fizice și juridice (legal constituite) române și străine în calitate de ofertanți - potențiali cumpărători ai bunurilor ce fac obiectul licitației.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la adresa menționată mai sus sau la adresa de e-mail [email protected], obligatoriu cu minimum 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a ședinței de licitație:

cererea de înscriere/participare*;

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției (scrisoare de garanție) de licitație în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat**;

copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate – pentru persoanele fizice române;

copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate/pașaport – pentru persoanele fizice străine;

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice; Ofertanţii se pot prezenta la licitaţie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică;

copie, conformă cu originalul, de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului – pentru perosanele juridice române;

actul de înmatriculare al societății, tradus în limba română – pentru persoanele juridice străine.

*poate fi descărcată în prealabil de pe site-ul www.timpark.ro, secțiunea Informații/Licitații.

**Plata taxei de participare, în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat, se va efectua, prin virament bancar sau mandat poștal, în contul Primăriei Municipiului Timișoara nr. RO12TREZ6215006XXX000334, deschis la Trezoreria Operativă Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, CIF 14756536, iar dovada acesteia se va face cu copia OP-ului ștampilat de banca plătitoare sau a chitanței de la Oficiul Poștal.

Data limită de depunere a acestor documente este 23.11.2026, ora 9.00.

Examinarea/inspectarea bunurilor (autovehiculelor) supuse licitației va fi posibilă în perioada 13.11.2026 - 20.11.2026, în intervalul orar 9.00 - 15.00, la punctul de lucru al Serviciului din Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, doar în prezența reprezentantului Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, în baza semnării de către ofertanți a Declarației privind exercitarea dreptului de a examina bunurile și de luare la cunoștință a prevederilor Procedurii privind valorificarea vehiculelor fără stăpân/abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara (document ce poate fi descărcat în prealabil de pe site-ul www.timpark.ro, secțiunea Informații/Licitații).

Procedura de „Licitaţie deschisă cu strigare“ se va derula în strictă conformitate cu prevederile Procedurii de valorificare a vehiculelor fără stăpân/abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara aprobată prin H.C.L. Timișoara nr. 152/2024.