Cum poate deveni Cluj-Napoca un oraș mai prietenos cu familiile numeroase? Ce măsuri concrete pot adopta autoritățile locale pentru a sprijini părinții care cresc trei sau mai mulți copii? Care sunt nevoile reale ale acestor familii și cum pot fi ele reflectate în politicile publice locale? Aceste întrebări vor constitui punctul de plecare al dezbaterii [...]

Articolul Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii apare prima dată în Cluj-Napoca.