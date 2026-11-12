Din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, începând de sâmbătă, 14 noiembrie, ora 16:00 până duminică, 15 noiembrie, ora 24:00 nu se vor putea emite acte de stare civilă pentru decese și nu se vor face programări pentru căsătorii. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Articolul Lucrări la sistemul informatic al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor apare prima dată în Cluj-Napoca.