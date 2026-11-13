Restricții de circulație în vederea realizării lucrărilor la infrastructura de utilități

La solicitarea SC AHM SMARTEL SRL, Delgaz Grid și a unei persoane fizice, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de duminică, 15.11.2026.

Astfel, circulația rutieră va fi restricționată pe Aleea Chișodei, în perioada 15.11.2026 – 15.12.2026, pentru realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a unui hale de producție.

Totodată, traficul rutier va fi restricționat pe strada Vasile Lupu, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dâmbovița și strada Crizantemelor, în perioada 16.11.2026 – 18.12.2026, în vederea executării lucrărilor la rețelele electrice în zonele Cetate și Fratelia.

De asemenea, la solicitarea Delgaz Grid, circulația rutieră va fi restricționată pe Intrarea Apelor și Piața Aron Cotruș, în perioada 16.11.2026 – 27.11.2026, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Aceleași lucrări se vor realiza și pe strada Teatrului și strada Fermității, în perioada 16.11.2026 – 27.11.2026 și pe strada Iulian Grozescu, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Arcului și intersecția cu strada Paul Iorgovici, în perioada 17.11.2026 – 21.11.2026.

Serviciul Comunicare