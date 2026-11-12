Noutăți Consiliul Județean Brașov
Achiziţie importantă pentru sănătatea braşovenilor! Consiliul Județean, în calitate de autoritate contractantă, a primit patru oferte pentru furnizarea aparaturii medicale incluse în proiectul „Șansă pentru inimile pacienților cardiaci critici”.
Achiziţia are ca beneficiar Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov şi este formată din două loturi de echipamente. Pentru acestea au fost depuse oferte din partea următorilor operatori economici:
- Cardiotech SRL, Hellimed SRL şi Revismed SRL, pentru echipamentul ECMO (Oxigenare extracorporală cu membrană) veno-arterial (1 buc.), cu o valoare estimată la 695.000 lei (fără TVA);
- Medist Imaging & P.O.C. SRL, pentru lotul de ecocardiografe performante portabile (2 buc.), cifrate la 2.233.000 lei (fără TVA).
Cele patru documentaţii au intrat în etapa de evaluare.
Finanțarea echipamentelor este asigurată prin intermediul Programului Sănătate, prioritatea 3. Valoarea totală a proiectului accesat în acest an de administraţia judeţeană este de 3.786.780,91 lei cu TVA, din care:
– valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene: 3.168.989,04 lei;
– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 484.668,91 lei;
– valoarea cofinanțării eligibile din partea UAT Județul Brașov: 74.564,45 lei;
– valoarea totală neeligibilă susţinută de UAT Județul Brașov: 58.558,51 lei.
Prin intermediul acestei aparaturi, eficacitatea serviciilor medicale asigurate de cel mai mare spital public al judeţului nostru va crește, personalul medical va putea interveni rapid pentru salvarea pacienţilor cardiaci ajunşi în stare critică, timpii de diagnostic și tratament vor fi diminuaţi și va fi asigurat accesul direct şi facil la tratamente eficiente pentru toţi cei care au nevoie.
„Sănătatea brașovenilor rămâne prioritară pentru noi. Ne propunem să oferim medicilor instrumentele vitale pentru a interveni rapid și eficient în momentele critice, când fiecare secundă contează pentru salvarea unei vieți. Ne bucurăm că există interes din partea operatorilor economici pentru această licitație şi sperăm ca noile echipamente să devină funcționale în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Adrian-Ioan Veştea, preşedintele CJ Braşov.
Termenul-limită pentru finalizarea implementării acestui proiect, cu tot ce înseamnă furnizarea, instalarea, punerea în funcţiune a aparaturii şi instruirea personalului, este 20 decembrie 2027.
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