Noutăți Consiliul Județean Brașov

29/09/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Consiliul Județean Brașov optimizează soluțiile pentru reabilitarea podului de pe DJ 112A: traficul va fi menținut deschis

Consiliul Județean Brașov informează participanții la trafic și locuitorii comunităților din Codlea, Vulcan și Holbav că în urma unui dialog deschis și constructiv cu reprezentanții autorităților locale, planul de management al traficului pentru lucrările de reabilitare a podului situat pe drumul județean DJ 112A, la km 28+200, urmează să fie reconfigurat. Prioritatea instituției rămâne siguranța infrastructurii, corelată strâns cu menținerea mobilității și a confortului de deplasare al locuitorilor.

Astfel, ca urmare a analizării propunerilor venite din partea comunității, echipa tehnică a Consiliului Județean Brașov împreună cu antreprenorul a agreat două soluții alternative care permit execuția lucrărilor de consolidare fără a fi necesară închiderea totală a drumului, respectiv:

Execuție etapizată și semaforizare: lucrările se vor desfășura pe etape, pe câte un singur sens al podului. Pe perioada intervențiilor, traficul rutier va fi dirijat alternativ cu ajutorul sistemelor de semaforizare, iar lucrările de execuţie la suprastructură vor începe în primăvara anului 2027, pentru a nu obstrucţiona realizarea serviciilor de deszăpezire.

Amenajarea unei variante provizorii: antreprenorul, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov, va începe demersurile pentru obținerea avizului modificator de la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA), în vederea amenajării unei căi temporare de ocolire în aval de pod.

Din perspectiva siguranței rutiere și în vederea asigurării unei mobilități optime în perioada sezonului rece, managementul proiectului a fost calibrat, astfel încât ritmul execuției să fie adaptat, fiind prevăzută sistarea temporară a activităților din șantier. Această abordare strategică garantează desfășurarea traficului rutier în condiții normale și fără restricții majore de circulație pe timp de iarnă.

Autoritățile județene estimează că acest interval va permite finalizarea procedurilor administrative corelate cu obținerea avizului modificator din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA), asigurând o tranziție predictibilă, stabilă și eficientă către fazele terminale ale investiției.









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