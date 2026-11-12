Noutăți Consiliul Județean Brașov
Consiliul Județean Brașov informează participanții la trafic și locuitorii comunităților din Codlea, Vulcan și Holbav că în urma unui dialog deschis și constructiv cu reprezentanții autorităților locale, planul de management al traficului pentru lucrările de reabilitare a podului situat pe drumul județean DJ 112A, la km 28+200, urmează să fie reconfigurat. Prioritatea instituției rămâne siguranța infrastructurii, corelată strâns cu menținerea mobilității și a confortului de deplasare al locuitorilor.
Astfel, ca urmare a analizării propunerilor venite din partea comunității, echipa tehnică a Consiliului Județean Brașov împreună cu antreprenorul a agreat două soluții alternative care permit execuția lucrărilor de consolidare fără a fi necesară închiderea totală a drumului, respectiv:
- Execuție etapizată și semaforizare: lucrările se vor desfășura pe etape, pe câte un singur sens al podului. Pe perioada intervențiilor, traficul rutier va fi dirijat alternativ cu ajutorul sistemelor de semaforizare, iar lucrările de execuţie la suprastructură vor începe în primăvara anului 2027, pentru a nu obstrucţiona realizarea serviciilor de deszăpezire.
- Amenajarea unei variante provizorii: antreprenorul, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov, va începe demersurile pentru obținerea avizului modificator de la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA), în vederea amenajării unei căi temporare de ocolire în aval de pod.
Din perspectiva siguranței rutiere și în vederea asigurării unei mobilități optime în perioada sezonului rece, managementul proiectului a fost calibrat, astfel încât ritmul execuției să fie adaptat, fiind prevăzută sistarea temporară a activităților din șantier. Această abordare strategică garantează desfășurarea traficului rutier în condiții normale și fără restricții majore de circulație pe timp de iarnă.
Autoritățile județene estimează că acest interval va permite finalizarea procedurilor administrative corelate cu obținerea avizului modificator din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA), asigurând o tranziție predictibilă, stabilă și eficientă către fazele terminale ale investiției.Share Article
Sursa originalăCitește la sursa originală
Noutăți Consiliul Județean Brașov
05/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
08/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
10/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
11/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
12/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
13/08/2026 - In Noutati...
Raport Meteorologic Emis de ANM pentru Ploi Abundente și Ninsoare în România din 12 Noiembrie 2026
Raport Meteorologic Emis de ANM pentru Ploi Abundente și Ninsoare în România din 12 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie,...
Dacia cu cureaua de accesorii ruptă: ce sisteme pot fi afectate și de ce nu trebuie confundată cu distribuția
Cureaua de accesorii la Dacia joacă un rol esențial. Descoperă ce trebuie să știi despre întreținerea acesteia.
Horoscop 12 noiembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Un bărbat a cumpărat un Boeing 737 pe Facebook și îl îngroapă în curtea ca buncăr și loc de petreceri, în Anglia: „Păcat că n-a mai rămas loc de o masă de biliard”
Dave Billings, un inginer britanic în vârstă de 25 de ani din Derbyshire, i-a șocat pe vecini și pe utilizatorii internetului după ce a folosit o...
BYD, Geely, Chery, NIO și alte Mașini Chinezești INTERZISE în Germania, ce Stă în Spatele Fricii Statului
BYD, Geely, Chery, NIO și alte Mașini Chinezești INTERZISE în Germania, ce Stă în Spatele Fricii Statului iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehno...
Răsturnare de situație pe piața auto: Ford Puma face spectacol în Europa, în timp ce Dacia Duster pierde teren
Ford Puma Gen-E, modelul electric fabricat la uzina Ford Otosan din Craiova, a devenit cel mai vândut SUV electric de segment B din Europa