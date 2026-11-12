Noutăți Consiliul Județean Brașov
Administrația publică județeană face un pas decisiv spre independența energetică, printr-o investiție de peste 16,9 milioane de lei în producția de energie electrică din surse regenerabile solare pentru autoconsum, instalarea de capacități de stocare în baterii și pompe de căldură.
În urma finalizării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Instalarea unei noi capacități de producție de energie din surse solare cu unitate de stocare”, forul deliberativ al județului, întrunit marți, 6 octombrie, într-o ședință extraordinară, a aprobat documentația tehnico-economică şi indicatorii aferenți investiției, inclusiv asigurarea din bugetul local al județului Braşov a cheltuielilor neeligibile.
În prealabil, în cadrul ședinței au fost aprobate două hotărâri prin intermediul cărora a fost rezolvată problema terenurilor pe care să fie amplasate panourile fotovoltaice, suprafețele alocate fiind situate la Brădet-Săcele, respectiv la Ghimbav.
Obiectivul general al proiectului, al cărui beneficiar este Consiliul Județean, este creşterea capacității de producție de energie din surse regenerabile, prin construirea unor centrale fotovoltaice de către UAT Județul Braşov, care să asigure o pondere cât mai mare din necesarul propriu de energie electrică, precum şi amplasarea unor pompe de căldură.
Autoritatea județeană și-a propus să doteze cu panouri fotovoltaice de ultimă generație și sisteme avansate de stocare a energiei în baterii (BESS) mai multe clădiri strategice din patrimoniul public. Astfel, zece centrale fotovoltaice vor fi instalate la Staționarul Central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, la Secția de Psihiatrie Vulcan a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie, la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, la cele două sedii ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase, la sediul Liceului Tehnologic Special Codlea, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet-Săcele (2 centrale) și la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (2 centrale). De asemenea, la sediul fostului complex Agrement Tâmpa vor fi instalate pompe de căldură.
Această investiție, cu o valoare totală de 16.932.151,06 lei (cu TVA), reprezentând aproximativ 3,22 milioane de euro, este propusă spre finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare (FM), în cadrul Apelului de proiecte lansat de Ministerul Energiei în colaborare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Valoarea grantului solicitat de CJ Brașov se ridică la peste 16,42 milioane de lei, contribuția proprie a județului fiind de 710.086,65 lei.
Proiectul propune o formulă tehnologică hibridă, dimensionată pentru a maximiza autoconsumul și pentru a reduce povara facturilor de energie asupra bugetului local.
Investiția va genera beneficii majore atât pentru mediu, cât și pentru comunitate, cu aproape 50 MWh de energie electrică verde produsă în 20 de ani (cu o medie de circa 2,5 MWh/an), reducerea emisiilor de carbon cu aproape 29.000 de tone echivalent CO2 pe perioada de operare și o Valoare Actualizată Netă Economică (VANE) de aproximativ 65 milioane de lei, demonstrând rentabilitatea și beneficiul net adus comunității locale.
„Tranziția către surse nepoluante de energie este o obligație morală față de generațiile viitoare și o măsură esențială de eficiență administrativă. Prin acest proiect, spitalele noastre, instituțiile de învățământ special și aeroportul vor deveni mult mai sigure, beneficiind de energie verde produsă local și stocată în baterii moderne. Reușim astfel să protejăm calitatea aerului în județul Brașov și să direcționăm fondurile economisite din facturile la utilități către servicii medicale, educaționale și sociale mai bune pentru cetățeni”, a menționat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.
În condițiile în care finanțările nerambursabile din Fondul pentru Modernizare se acordă pe criteriul „Primul venit – primul servit”, cererea de finanțare pentru proiectul „Instalarea unei noi capacități de producție de energie din surse solare cu unitate de stocare” va fi depusă imediat după semnarea hotărârii aprobate.Share Article
Sursa originalăCitește la sursa originală
Noutăți Consiliul Județean Brașov
05/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
08/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
10/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
11/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
12/08/2026 - In Noutati...
Noutăți Consiliul Județean Brașov
13/08/2026 - In Noutati...
Airbus stabilește un record mondial de distanță pentru un avion comercial: peste 23.000 de kilometri în 24 de ore
Modelul A350-1000ULR a parcurs 23.155 de kilometri fără escală, în timpul unui zbor de test care a durat 24 de ore și 24 de minute. Aeronava este...
Motor care se oprește după ce treci prin apă adâncă: de ce o nouă încercare de pornire poate agrava avaria
Motorul s-a oprit după ce ai trecut prin apă adâncă? Află cum apare blocajul hidraulic și de ce trebuie verificat înainte de repornire.
Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet
Portofelul digital național RO Wallet va fi lansat oficial pe 14 ianuarie 2027. În prima etapă, aplicația va fi accesibilă exclusiv românilor car...
Cum îți protejezi conversațiile WhatsApp cu o parolă sau cu amprentă. Funcția care ascunde mesajele private
Conversațiile din WhatsApp pot conține informații personale, fotografii și mesaje pe care nu este nevoie să le vadă oricine
Funcționarul public asistat de algoritmi: poate AI reduce birocrația fără să creeze decizii imposibil de contestat?
Cum poate AI reduce birocrația în administrația publică și ce garanții permit explicarea și contestarea unei decizii asistate de algoritmi.
Produse Electronice de BLACK FRIDAY 2026 la Kaufland cu Reduceri la Silvercrest, Parkside, Bosch, Philips, Tefal, Braun sau De’Longhi
Produse Electronice de BLACK FRIDAY 2026 la Kaufland cu Reduceri la Silvercrest, Parkside, Bosch, Philips, Tefal, Braun sau De’Longhi iDevice.ro...