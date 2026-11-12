Noutăți Consiliul Județean Brașov

10/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Administrația județeană și 9 UAT-uri partenere trec la servicii publice unificate de tip „One Stop Shop”, prin intermediul proiectului „Comunități digitale în Județul Brașov”

Consiliul Judeţean Braşov pregăteşte un proiect investiţional din fonduri europene, având ca obiectiv interconectarea digitală a primăriilor, automatizarea achizițiilor publice și cooperare transfrontalieră.

Proiectul „Comunități digitale în Județul Brașov” (Cod MySMIS 335501), depus de administraţia judeţeană în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 (Intervenția 2.1.1 „Comunități digitale pentru o regiune inteligentă”), a ajuns în prezent în faza finală de precontractare.

Finanțat cu 2.260.026,58 lei, din care 98% reprezintă sume nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat), proiectul reunește Consiliul Județean și nouă comunități locale într-un efort fără precedent de modernizare și unificare a serviciilor publice digitale. Unităţile administrativ-teritoriale partenere sunt orașul Râșnov și comunele Apața, Dumbrăvița, Hârseni, Jibert, Mândra, Sâmbăta de Sus, Ticușu și Vulcan.

Rețea administrativă interconectată și servicii rapide pentru cetățeni și firme

Proiectul răspunde unei nevoi critice, şi anume eliminarea fragmentării informatice din administrația locală. În acest sens, autoritatea publică judeţeană, în calitate de iniţiatoare a proiectului, propune introducerea modulului unificat One Stop Shop, prin intermediul căruia cetățenii şi operatorii economici vor putea accesa serviciile publice locale dintr-un singur punct electronic de contact, prin utilizarea de identități digitale certificate conform Regulamentului eIDAS 2.

Pe lângă facilitățile oferite cetățenilor, proiectul aduce premiere tehnologice majore la nivelul administrației publice din România:

Platforma One Stop Shop SaaS (Cloud Ready), găzduită în cloud securizat conform Directivei NIS 2, integrând registre electronice, registratură automatizată și plăți electronice – practic, un ghişeu unic virtual, la dispoziţia oamenilor 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

Formulare electronice automatizate: generare de șabloane inteligente cu trasee dinamice de semnare și precompletare automată a datelor de identificare – practic, formulare care urmează singure circuitul de semnături electronice şi care se completează aproape singure, fără ca beneficiarul să fie nevoit să introducă manual date pe care instituția deja le deţine;

Platformă unificată de achiziții publice, dedicată Unității Centrale de Achiziții (UCA) – structură operaţionalizată la nivelul Consiliului Judeţean Braşov, care va automatiza colectarea necesarului de investiții, încadrarea CPV, generarea Programului Anual al Achizițiilor Publice și precompletarea documentațiilor de achiziții;

Sustenabilitate & Open Source: arhitectură digitală bazată pe tehnologii deschise, eliminând dependența de furnizorii de IT și reducând consumul de hârtie la nivel județean.

Dimensiune transfrontalieră și cooperare în Regiunea Dunării

Proiectul integrează o importantă componentă de cooperare teritorială internațională, sprijinind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD – Aria Prioritară 10). În cadrul acesteia, este prevăzut un parteneriat de schimb de bune practici cu Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, facilitând transferul de know-how și sprijinind extinderea modelelor de e-guvernare la nivel transfrontalier.

„Efortul nostru de implementare a digitalizării depășește granițele Braşovului. Prin implementarea proiectului «Comunități digitale în Județul Brașov», facem trecerea spre eliminarea definitivă a dosarului cu șină şi aducem primăriile de oraşe şi comune partenere în aceeași rețea interconectată. Aceasta îl va ajuta pe cetățean nu mai fie nevoit să poarte documente de la o instituție la alta. Ghişeul unic electronic «One Stop Shop» va aduce serviciile publice direct pe telefonul sau calculatorul persoanei solicitante, economisind timp și resurse. În plus, prin schimbul de bune practici cu parteneri externi și alinierea la strategiile SUERD, demonstrăm că judeţul Brașov parcurge etapele necesare pentru a-şi consolida poziţia de promotor al inovației administrative la nivel regional”, a declarat Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean.

Repere financiare și tehnice:

Valoarea totală a proiectului: 2.260.026,58 lei

Finanțarea nerambursabilă (FEDR + Buget de Stat): 2.214.826,05 lei (98%)

Cofinanțarea locală: 45.200,53 lei (2%)

Durata de implementare: 24 luni (2026 – 2028)

Impactul estimat: Peste 900.000 de utilizări/an ale serviciilor digitale noi.









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