Noutăți Consiliul Județean Brașov

25/09/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Din 29 septembrie, circulaţia pe podul situat pe DJ 112A, la km 28+200, va fi închisă

Consiliul Județean Brașov informează participanții la trafic că începând cu data de 29 septembrie 2026, vor demara lucrările de reabilitare a podului situat pe drumul județean DJ 112A, la km 28+200, între localităţile Codlea şi Vulcan.

Pentru a permite execuția lucrărilor în condiții de maximă siguranță, începând cu data de 29 septembrie 2026, pentru o perioadă estimată de trei luni, traficul rutier pe DJ 112A va fi complet închis pe sectorul cuprins între km 27+700 și km 29+200 (în zona podului).

Menționăm că perioada de execuție de trei luni poate suferi modificări, fiind direct condiționată de condițiile meteorologice.

În zonă vor fi montate indicatoare rutiere de semnalizare și presemnalizare a rutei ocolitoare.

Pe întreaga perioadă a desfășurării lucrărilor, tranzitarea sectorului respectiv se va realiza prin devierea traficului pe traseul: Codlea – Ghimbav – Cristian – Vulcan (și retur).

Consiliul Județean Brașov recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zona afectată și să respecte cu strictețe semnificația indicatoarelor rutiere temporare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!









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