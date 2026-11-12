Noutăți Consiliul Județean Brașov

08/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Aeroportul Internaţional Braşov a atins 1 milion de pasageri!

Pasagerul cu numărul 1.000.000 al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav a aterizat sâmbătă, 8 august, la ora 11:00, cu zborul nr. W4 3537 operat de Wizz Air pe ruta Nurnberg – Braşov.

Astfel, la trei ani, o lună şi 24 de zile de la operaţionalizarea celui mai tânăr aeroport al României şi singurul construit de la zero în ultimii 50 de ani, numărul persoanelor care au călătorit spre şi dinspre destinaţiile cu care Braşovul este conectat direct a atins primul milion.

Este o reuşită de excepţie, care încununează activitatea Consiliului Judeţean Braşov, ca autoritate de implementare a proiectului şi de coordonare a Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”, care răsplăteşte performanţa managerială a echipei de conducere a AIBG şi răspunde aşteptărilor comunităţii judeţului nostru, ale cărei nevoi de transport aerian sunt tot mai mari.

Pasagerul un milion se numeşte Yevgen Bragaru, este de origine ucraineană, stabilit din anul 2013 la Braşov unde profesează ca medic stomatolog. El s-a întors de la Nurnberg împreună cu soţia sa şi la aterizare a fost întâmpinat chiar la scara avionului de preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian-Ioan Veştea, vicepreşedintele CJ Daniel Şoim, directorul general al aeroportului, Daniel Micu, şi directorul de dezvoltare, Ramona Tică.

„Sunt foarte mulţumit de acest parcurs excepţional al aeroportului nostru care în acest an, de la o lună la alta, a înregistrat creşteri remarcabile ale traficului de pasageri: de la peste 49.200 de pasageri în mai, la peste 59.100 de pasageri în iunie şi la peste 64.700 de pasageri în luna iulie. Am reuşit aceste performanţe de care cu toţii suntem mândri cu ajutorul partenerului nostru Wizz Air, care în momentul de faţă asigură conexiunea directă a Braşovului cu zece destinaţii, dar şi prin intermediul curselor charter pe care le avem spre destinaţii consacrate din Turcia, Grecia, Egipt şi Tunisia. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la parcursul extraordinar al Aeroportului Braşov: echipei aeroportului, partenerilor operaționali, companiilor aeriene și mai ales pasagerilor, tuturor celor care ne-au ales”, a declarat preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.

La rândul său, Daniel Micu, directorul general al AIBG, a spus: „Privesc cu încredere către anul 2027 şi fiecare zi care trece demonstrează că Braşovul, inima României, nu doar a prins aripi, ci ţinteşte tot mai sus în clasamentul aeroporturilor din ţara noastră”.

Evoluția traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav de la momentul inaugurării, 15 iunie 2023, până în prezent:

pasagerul 10.000 – 18 iulie 2023

pasagerul 100.000 – 10 martie 2024

pasagerul 500.000 – 1 septembrie 2025

pasagerul 1.000.000 – 8 august 2026









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