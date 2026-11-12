Noutăți Consiliul Județean Brașov
Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Ioan Veștea a participat vineri, 25 septembrie, la o întâlnire de lucru cu managerii spitalelor brașovene, directorii medicali și economici, șefii de laborator și responsabilii IT, dedicată digitalizării activității medicale și implementării noilor soluții informatice în unitățile sanitare din județ.
La întâlnire au fost de asemenea prezenţi vicepreşedintele CJ Daniel Şoim, directorul Petru Nechifor Moraru, din cadrul Direcției Management Proiecte a Consiliului Județean Brașov, în calitate de manager al proiectelor privind digitalizarea activităţii spitalelor prin intermediul platformelor digitale e-Health, alături de reprezentanții companiei furnizoare.
Cu acest prilej, au fost prezentate soluțiile pentru tranziția de la actualele softuri utilizate de spitalele braşovene la o nouă platformă integrată, care va îngloba întreaga activitate clinică şi nonclinică, asigurând interoperabilitatea datelor inclusiv între unităţile medicale beneficiare – cu obiectivul ca procesul să fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie, cu un impact minim asupra activității medicale.
„În ultimii ani, Consiliul Județean Brașov a atras și implementat proiecte cu fonduri europene în valoare de aproximativ 4 milioane de euro pentru digitalizarea sistemului medical. Sunt investiții importante în tehnologie, infrastructură, echipamente și soluții informatice, prin care urmărim să facem activitatea din spitale mai eficientă, mai bine conectată și mai orientată către pacient. Dar un proiect nu se încheie odată cu semnarea contractului sau achiziția unui echipament ori a unui soft. Adevărata provocare începe odată cu implementarea și integrarea noilor soluții în activitatea de zi cu zi. De aceea, întâlnirea a fost una aplicată, în care am discutat despre implementarea noilor softuri, migrarea datelor, pregătirea și instruirea personalului, testarea sistemelor și asigurarea continuității activității medicale în perioada de tranziție. Îmi doresc ca digitalizarea să se traducă în beneficii concrete pentru cei care lucrează în spitale și mai ales pentru pacienți: mai puțină birocrație, acces mai rapid la informații, procese mai eficiente și mai mult timp acordat actului medical”, a precizat preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.
Noua soluție va aduce beneficii pentru întregul sistem spitalicesc: fluxuri clinice optimizate, acces mai rapid la dosarul electronic al pacientului, trasabilitatea actului medical, raportare managerială în timp real, gestionarea automatizată a stocurilor și o mai bună interoperabilitate cu echipamentele medicale.
Un accent important este pus pe instruirea personalului, care se va desfășura în lunile octombrie și noiembrie, urmată de migrarea datelor și testarea fluxurilor complete, iar în luna decembrie de lansarea platformei și asistența directă în fiecare secție.
Este necesar un efort comun și un parteneriat consolidat între Consiliul Județean și conducerile unităților sanitare, pentru ca investițiile în tehnologie și digitalizare să se reflecte în creșterea eficienței și calității serviciilor medicale oferite pacienților.Share Article
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