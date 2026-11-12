Noutăți Consiliul Județean Brașov

12/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Spaţii administrative moderne, în fosta cantină a CJ Braşov renovată şi eficientizată energetic printr-un proiect PNRR

Încă un obiectiv investiţional din portofoliul administraţiei publice a judeţului Braşov a ajuns la final.

Fosta cantină a Consiliului Judeţean Braşov, situată în imediata vecinătate a sediului autorităţii judeţene, a fost transformată într-un imobil modern şi sustenabil prin intermediul fondurilor PNRR.

Administraţia judeţeană a încheiat proiectul „Eficientizare energetică, reabilitare, modernizare și recompartimentare clădire din Bd. Eroilor nr. 5”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pe componenta C5 – Valul Renovării.

Construit în perioada 1975-1976 şi aflat în patrimoniul judeţului Braşov, imobilul dispune de o suprafață construită de 497,50 mp și o arie desfășurată de 1197,30 mp, este compus din subsol, parter și etaj, şi în urma implementării proiectului a primit o funcţiune nouă, fiind destinat activităţii administrative.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian-Ioan Veştea, însoţit de dirigintele de şantier, a vizitat miercuri, 12 august, spaţiile integral renovate. Acestea au fost structurate şi reconfigurate la standarde moderne pentru a asigura cele mai bune condiţii, având în vedere că urmează să fie valorificate prin amenajarea birourilor Direcţiei Arhitect-Şef, crearea unui spaţiu optimizat pentru registratură şi relaţii cu publicul şi funcţionalizarea unor săli de şedinţe necesare legislativului şi aparatului executiv al CJ Braşov.

Valoarea totală actualizată a contractului de lucrări încheiat cu firma constructoare SC Rap Development SRL este de 7.649.021,12 lei. Lucrările au fost realizate sub coordonarea dirigintelui de șantier de la firma Romart Consulting 2008. Acestea au inclus reabilitarea termică a anvelopei clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare, refacerea tavanelor, pereților și pardoselilor, reabilitarea sistemului de încălzire, modernizarea instalațiilor de iluminat interior și instalarea sistemelor alternative de producere a energiei electrice – respectiv panouri fotovoltaice pe clădire.

Practic, au fost executate lucrările de construcţii, instalaţii şi montaj de utilaje şi echipamente care determină îndeplinirea obiectivelor asumate prin proiectul PNRR, respectiv creşterea eficienţei energetice a imobilului, reducerea emisiilor de carbon, gestionarea inteligentă a utilităţilor publice şi folosirea energiei din surse regenerabile. Astfel, în urma implementării proiectului, autoritatea judeţeană obţine o scădere a consumului anual de energie termică cu 93,16% faţă de situaţia anterioară lucrărilor, o reducere a consumului de energie primară totală cu 74,55% şi o diminuare cu 81,99% a nivelului estimat al gazelor cu efect de seră, aferent energiei primare.

Contractul de lucrări a prevăzut și realizarea unei staţii cu două puncte de încărcare a autovehiculelor electrice.

„Încheiem rând pe rând obiectivele finanţate prin PNRR, fie că ne referim la renovarea energetică a clădirilor din patrimoniul nostru, la achiziţia de echipamente şi aparaturi pentru instituţiile spitaliceşti şi de învăţământ special sau la transformarea digitală a serviciilor pe care le asigurăm cetăţenilor. Mă bucur că am reuşit să preschimbăm o clădire importantă din centrul Braşovului într-una sustenabilă, modernizată în totalitate și optimizată din punctul de vedere al consumurilor energetice. Urmează etapa de dotare cu mobilier şi infrastructură IT a spaţiilor clădirii şi amenajarea birourilor pentru colegii noştri”, a spus preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.









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