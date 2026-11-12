Noutăți Consiliul Județean Brașov

05/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Proiectul CJ Brașov de modernizare a sistemului GIS pregătește tranziția către tehnologia „Digital Twin”

O investiție de peste 1,88 milioane de lei, din fonduri europene, va fi implementată de Consiliul Județean Brașov pentru transformarea digitală a administrației județene și eficientizarea serviciilor publice.

Consiliul Județean Brașov anunță intrarea în etapa finală de precontractare a proiectului strategic „Îmbunătățirea soluțiilor GIS la nivelul județului Brașov” (Cod MySMIS 336354). Cu o valoare totală de 1.889.837,52 lei, din care finanțarea nerambursabilă asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și bugetul de stat ajunge la 98%, inițiativa marchează un pas decisiv în digitalizarea completă a proceselor de autorizare, urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul județului nostru.

Servicii publice mai rapide și debirocratizare pentru cetățeni și companii

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 (Intervenția 2.1.1 „Comunități digitale pentru o regiune inteligentă”) și își propune să transforme radical modul în care cetățenii și mediul de afaceri interacționează cu administrația județeană.

Prin implementarea unor platforme integrate (modulele Urbanism, CTATU și portalul cetățenilor), timpii de răspuns vor fi reduși cu până la 40%, eliminând fluxurile fizice de documente și deplasările fizice la ghișee. Specialiștii CJ Brașov estimează că peste 64.000 de utilizatori unici anuali vor beneficia de noile servicii electronice în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

Piatra de temelie pentru tehnologia „Digital Twin”

Pe lângă optimizarea fluxurilor administrative, proiectul pune bazele de infrastructură și de date necesare pentru dezvoltarea viitoare a tehnologiei de tip Digital Twin la nivelul județului Brașov.

Aceasta reprezintă, practic, o replicare la nivel digital a realității din teren pentru gestionarea teritorială pe scară largă, integrând zonele locuite, suprafețele naturale și rețelele de infrastructură dintre ele. Pe baza tehnologiei Digital Twin, pot fi realizate simulări predictive cu diverse scenarii: spre exemplu, ce localități, terenuri agricole sau drumuri județene ar fi inundate în urma creșterii debitului unui râu, cum ar perturba un șantier major traficul dintr-o anumită zonă a județului sau care ar fi impactul construcției unui nou cartier sau parc industrial asupra rețelei de apă și canalizare existente.

Prin centralizarea și integrarea datelor geospațiale într-un sistem GIS (Geographic Information System) performant, Consiliul Județean creează modelul virtual al teritoriului, esențial pentru:

planificare urbană inteligentă și simulări în timp real ale dezvoltării teritoriale;

interoperabilitate avansată prin integrarea cu platforma ConectX și sisteme naționale;

procesare inteligentă a datelor cu ajutorul algoritmilor de Inteligență Artificială (AI/OCR/NLP);

accesibilitate universală conform standardelor WCAG 2.1 (inclusiv suport asistiv pentru persoane cu dizabilități) și securitate cibernetică de nivel înalt (MFA, criptare).

„Intrarea în linie dreaptă pentru contractarea acestui proiect reprezintă o confirmare a angajamentului nostru ferm de a moderniza administrația județeană sub toate aspectele. Nu doar că reducem timpul pe care cetățenii și investitorii îl petrec la ghișee, dar prin intermediul noului sistem GIS punem piatra de temelie pentru tehnologia Digital Twin. Un Brașov digitalizat înseamnă decizii administrative luate transparent, pe baza datelor exacte în timp real, dar și o viziune de dezvoltare sustenabilă a întregii regiuni”, a declarat Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni (2026 – 2028).

Foto cu caracter ilustrativ.









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