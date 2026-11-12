Noutăți Consiliul Județean Brașov

23/09/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off UNCJR la seminarul EUROSAI dedicat autonomiei financiare a autorităților locale

Adrian-Ioan Veștea, prim-vicepreședintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) și președinte al Consiliului Județean Brașov, a reprezentat miercuri, 23 septembrie, UNCJR la seminarul EUROSAI „Local Government Own Revenues (Financial Autonomy): Between Unutilized Potential and Dependence on Transfers from the State Budget”, organizat la București de Curtea de Conturi a României și Oficiul de Audit de Stat al Letoniei.

Evenimentul se desfășoară în contextul aniversării a 10 ani de activitate a Grupului de Lucru EUROSAI pentru Auditul Municipalităților (WGMA) și reunește reprezentanți ai instituțiilor supreme de audit și ai administrației publice locale din mai multe state europene. În cadrul reuniunii sunt abordate teme privind veniturile proprii ale autorităților locale, autonomia financiară, transferurile interguvernamentale și gestionarea resurselor publice.

În cadrul sesiunii de deschidere, Adrian-Ioan Veștea a transmis un mesaj de bun venit participanților din partea UNCJR, evidențiind importanța consolidării autonomiei financiare a autorităților locale și a unei finanțări corelate cu responsabilitățile acestora.

„Pentru mine, o autonomie financiară funcțională înseamnă două lucruri: capacitate reală de decizie asupra propriilor venituri și predictibilitate în timp, nu doar procente pe hârtie”, a menționat oficialul brașovean. Intervenția sa a adus în atenție perspectiva autorităților județene asupra sistemului de finanțare locală, în contextul în care județele gestionează servicii și infrastructuri cu impact direct asupra comunităților, precum spitalele, drumurile județene și serviciile de protecție socială.

Totodată, prim-vicepreședintele UNCJR a evidențiat rolul cooperării cu instituțiile europene și importanța reprezentării intereselor autorităților județene la nivel european, inclusiv prin intermediul membrilor consiliilor județene care participă în Comitetul European al Regiunilor și în Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.

„Privim Curtea de Conturi ca partener pentru o bună guvernanță, nu doar ca instrument de control”, a transmis acesta, subliniind că recomandările rezultate în urma activității de audit pot contribui la identificarea și valorificarea potențialului neexploatat al veniturilor proprii și, implicit, la reforma sistemului de alocare a resurselor.

Programul seminarului include prezentări și sesiuni de dezbatere dedicate modelelor de finanțare locală din mai multe state europene, precum Italia, Estonia, Georgia, Portugalia, Ungaria și Bulgaria, oferind participanților cadrul pentru schimb de experiență și identificarea unor soluții aplicabile în consolidarea autonomiei financiare locale.

Participarea UNCJR la reuniunea EUROSAI contribuie la consolidarea dialogului european privind finanțarea administrației publice locale și la promovarea intereselor autorităților județene din România în cadrul schimburilor de experiență la nivel european.









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