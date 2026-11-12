Noutăți Consiliul Județean Brașov

01/10/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Fondurile europene fac diferenţa în activitatea instituţiilor educaţionale din subordinea Consiliului Judeţean şi a Palatului Copiilor Braşov

Graţie unui proiect PNRR implementat de administraţia judeţeană în perioada 2023-2026, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă din Braşov, Brădet-Săcele şi Făgăraş, Liceul Tehnologic Special Codlea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov şi Palatul Copiilor au fost dotate cu echipamente informatice, mobilier modern şi materiale didactice de ultimă generaţie care din această toamnă sunt utilizate de elevi şi profesori în activitatea de zi cu zi.

Implementarea acestui proiect a însemnat:

95 săli de clasă dotate cu echipamente TIC;

4 laboratoare de informatică complet utilate;

85 săli de clasă dotate cu mobilier și materiale didactice;

11 cabinete școlare, 3 laboratoare multidisciplinare şi 3 cabinete de asistență psihopedagogică dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale;

2 săli de sport dotate cu echipamente, mobilier și materiale sportive;

2 ateliere de practică dotate cu echipamente digitale şi materiale specifice.

Valoarea totală a contractului de finanțare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din subordinea Consiliului Județean Brașov și a Palatului Copiilor” a fost de 7.441.619,34 lei (inclusiv TVA eligibil în valoare de 1.187.397,89 lei). Valoarea achizițiilor realizate și decontate integral din PNRR ajunge la 6.376.538,04 lei (din care TVA – 1.092.938,83 lei).

„Investiția în educație este cea mai sigură cale către un județ dezvoltat. Mă bucur că fondurile PNRR ne-au oferit pârghiile necesare pentru a moderniza instituţiile de învăţământ special şi conexe din judeţul Braşov. Prin finalizarea acestui proiect major finanțat prin PNRR, reușim să oferim elevilor și cadrelor didactice condiții de studiu demne de progresele tehnologice actuale. Ne dorim ca fiecare copil, indiferent de nevoile sale specifice, să aibă la dispoziţie echipamentele IT necesare și un mediu de învățare incluziv, modern și stimulativ, care să îl pregătească cu adevărat pentru viitor. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest efort de echipă, care din acest an școlar se traduce în condiții europene pentru elevii noștri”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Investiţiile în sistemul educaţional continuă cu achiziţionarea de microbuze şcolare verzi prin intermediul unui proiect finanţat prin Administrația Fondului de Mediu. Patru astfel de vehicule urmează să fie alocate școlilor speciale.

Beneficiarii proiectului: peste 5400 de elevi și 260 de profesori

„Cea mai mare satisfacție a echipei de implementare la finalizarea oricărui proiect este să vezi utilitatea investițiilor realizate și bucuria celor care beneficiază de rezultatele proiectului. În cazul de față, prin dotările achiziționate pentru școlile speciale aflate sub autoritatea Consiliului Județean, CJRAE și Palatul Copiilor Brașov am reușit să asigurăm medii de învățare moderne și de calitate pentru aproximativ 5400 de elevi și peste 260 de cadre didactice, furnizând suportul necesar pentru adaptarea și dezvoltarea procesului educațional”, a menţionat Imelda Tóásó, director executiv Direcţia Management Proiecte – CJ Braşov, manager de proiect.

Un mediu educaţional atractiv şi adaptat nevoilor elevilor

Dotările realizate la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov înseamnă posibilitatea de a le oferi copiilor un mediu educațional mai bine adaptat nevoilor lor, mai atractiv și mai aproape de felul în care fiecare dintre ei poate învăța și progresa. „În educația specială, fiecare resursă contează. Un material didactic potrivit poate transforma o noțiune greu de înțeles într-o experiență concretă. Un echipament digital poate deschide o nouă cale de comunicare și învățare. Un spațiu bine organizat poate oferi copilului siguranța și predictibilitatea de care are nevoie pentru a participa la activități și pentru a deveni, treptat, mai autonom. Adevărata valoare a acestor dotări se vede în lucrurile care poate par mici, dar care pentru elevii noștri reprezintă reușite importante: un copil care reușește să ducă singur o sarcină la bun sfârșit, care comunică mai ușor, care participă cu mai multă încredere, care descoperă că poate. Noile resurse asigură și profesorilor mai multe posibilități de a construi activități individualizate, interactive și relevante, pornind de la potențialul fiecărui elev și nu doar de la dificultățile sale. Pentru că, atunci când unui copil îi oferim mediul, instrumentele și sprijinul potrivite, îi oferim mai multe oportunități să ne arate ceea ce poate”, a afirmat directoarea CŞEI Braşov, Tamara Oana Brătucu.

Un sprijin real în pregătirea și desfășurarea activităților didactice

„Pentru Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Brădet-Săcele, implementarea proiectului PNRR reprezintă mai mult decât o simplă dotare a spațiilor școlare: este un pas important spre un mediu educațional mai modern, mai atractiv și mai bine adaptat nevoilor elevilor noștri. Mobilierul nou, materialele didactice și echipamentele digitale contribuie zi de zi la desfășurarea unor activități mai interactive, mai atractive și mai accesibile pentru elevii școlii noastre. Pentru cadrele didactice, aceste dotări reprezintă un sprijin real în pregătirea și desfășurarea activităților didactice, oferindu-le posibilitatea de a utiliza metode și resurse diverse, adaptate particularităților fiecărui elev. Ne bucurăm că prin intermediul acestui proiect, sălile noastre de clasă şi de terapie au prins un nou suflu, iar copiii beneficiază de condiții mai bune pentru a învăța, a se dezvolta și a se bucura de fiecare reușită”, a declarat prof. Fekete Florian-Alexandru, directorul CŞEI Brădet-Săcele.

Şanse egale și în posibilitatea fiecărui copil de a-și valorifica potențialul

Proiectul PNRR a oferit un sprijin important în modernizarea și creșterea calității procesului educațional și terapeutic la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș. „Mobilierul modern, materialele didactice și echipamentele digitale puse în funcţiune la începutul anului şcolar contribuie la crearea unor spații de învățare atractive, funcționale și adaptate nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale. Aceste resurse ne permit să diversificăm activitățile de predare – învățare – evaluare și de recuperare/compensare, să utilizăm metode interactive și să individualizăm intervenția educațională în funcție de particularitățile și potențialul fiecărui copil. Pentru elevii noștri, accesul la tehnologii și resurse educaționale moderne înseamnă oportunități suplimentare de dezvoltare a autonomiei, comunicării, competențelor cognitive, practice și digitale, precum și o participare mai activă la propria învățare. Investiția în educația specială este, înainte de toate, o investiție în șanse egale și în posibilitatea fiecărui copil de a-și valorifica potențialul”, a menţionat prof. Mihaela Alina Torok, directoarea CSEI Făgăraş.

Părinţii însoţitori nu se aşteptau la asemenea dotări

Şi pentru Liceul Tehnologic Special Codlea, implementarea proiectului PNRR reprezintă un pas major înainte și aduce o contribuție esențială la modernizarea procesului educațional. „Noile aparaturi digitale, mobilierul și materialele didactice performante ne permit să le oferim elevilor un mediu de învățare incluziv, adaptat cerințelor actuale și tehnologiilor moderne. Reacţia vizitatorilor şi a părinţilor însoţitori care ne-au trecut pragul a fost că nu se aşteptau la asemenea dotări şi asemenea condiţii oferite elevilor noştri. Totodată, aceste dotări ajută cadrele didactice în diversificarea metodelor de predare și cresc semnificativ accesul elevilor la o educație digitalizată și interactivă, esențială pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Laboratoarele de estetică şi igienă umană sunt la un nivel de dotare pe care şcoala nu l-a mai avut niciodată pe parcursul istoriei sale de 53 de ani şi acelaşi lucru se poate spune şi despre cabinetul de kinetoterapie”, a afirmat prof. Maria Camelia Moraru, directoarea instituţiei.

Investiţii care susțin dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor

Bunurile achiziționate pentru Palatul Copiilor Braşov îmbunătăţesc modul de desfăşurare a activităților educative și extracurriculare. Dotările modernizează și eficientizează spațiile educaționale, facilitează desfășurarea unor cursuri atractive, interactive și adaptate nevoile actuale ale copiilor și tinerilor, contribuind la dezvoltarea competențelor digitale, creative, practice și sociale. Noile echipamente sprijină şi cadrele didactice în utilizarea unor metode moderne de predare, încurajând participarea activă a elevilor la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor și proiectelor educative. „Impactul investiției se reflectă atât în creșterea calității actului educațional, cât și în îmbunătățirea experienței de învățare a beneficiarilor. Prin implementarea proiectului, Palatul Copiilor Brașov beneficiază de un mediu educațional mai modern, sigur și atractiv, capabil să răspundă mai bine cerințelor actuale și să susțină dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor, precum și valorificarea aptitudinilor și talentelor acestora”, a spus prof. Mihaela Lăutar, directoarea instituţiei.

Creșterea eficienței operaționale a echipei CJRAE

Bunurile livrate în cadrul proiectului au fost integrate cu succes în activitatea zilnică a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov şi contribuie esențial la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și de sprijin pe care instituţia le oferă beneficiarilor săi. Tehnologia și echipamentele IT – tabla interactivă cu soundbar, camera de videoconferință, calculatoarele, scannerul și SSD-urile externe –, transformă complet modul în care specialiştii instituţiei desfăşoară ședințele, cursurile de formare, activitățile de consiliere și întâlnirile online, asigurând un flux de lucru rapid, securizat și eficient în gestionarea bazelor de date și a documentelor instituționale. Mobilierul ergonomic creează un mediu de lucru modern, flexibil și adaptat nevoilor utilizatorilor, în timp ce elementele de amenajare și confort configurează un spațiu primitor, relaxant și prietenos, extrem de util în cabinetele de consiliere și sprijin educațional, precum şi un climat de siguranță emoțională pentru copii și tineri. „Impactul general al acestor investiții se reflectă în creșterea eficienței operaționale a echipei noastre, modernizarea actului educațional și oferirea unor servicii la standarde înalte într-un spațiu optimizat și incluziv”, a precizat prof. Roxana Gabriela Blaj, directoarea CJRAE Braşov.









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