Noutăți Consiliul Județean Brașov

11/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Din decembrie, Wizz Air deschide o bază operațională pe Aeroportul Brașov și lansează 4 destinații noi: Chișinău, Karlsruhe/Baden-Baden, Barcelona și Madrid!

WIZZ AIR ANUNȚĂ DESCHIDEREA CELEI DE-A ZECEA BAZE OPERAȚIONALE LA AEROPORTUL BRAȘOV. Compania aeriană alocă o aeronavă celei mai noi baze din Brașov, care va sprijini lansarea a patru rute noi în decembrie 2026.

Wizz Air, principala companie aeriană low-cost din România, a anunțat astăzi deschiderea noii sale baze din Brașov. Odată cu alocarea unei aeronave iarna viitoare, compania aeriană marchează o etapă importantă, deschizând cea de-a zecea bază operațională din țară. Wizz Air oferă acum 15 rute către șapte țări de la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Compania aeriană continuă să pună la dispoziție opțiuni de călătorie accesibile, răspunzând cererii tot mai mari pentru zboruri convenabile, cu bilete deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația mobilă, începând de la doar 99 RON[1].

Wizz Air și-a început activitatea la Brașov în 2 august 2023, la scurt timp după inaugurarea celui mai nou aeroport din România. De atunci, compania aeriană a transportat peste 800.000 de pasageri și și-a extins oferta, adăugând în mod continuu noi conexiuni directe.

Acum, la trei ani distanță și cu o poziție regională consolidată, Wizz Air face un nou pas înainte în extinderea operațiunilor sale. Aeronava de ultimă generație Airbus A321neo, care va fi alocată Brașovului în decembrie 2026, va îmbunătăți conectivitatea, permițând lansarea a patru noi rute. Începând cu 17 decembrie, pasagerii vor putea zbura din Brașov către Chișinău (Republica Moldova), Karlsruhe/Baden-Baden (Germania), Barcelona și Madrid (Spania), alături de extinderea zborurilor actuale către Nürnberg (Germania) începând cu 26 octombrie.

În cadrul unei conferințe de presă, András Radó, Head of Communications la Wizz Air, a spus: „Deschiderea celei de-a zecea baze din România reprezintă un moment de mândrie pentru Wizz Air, mai ales după ce am sărbătorit recent 20 de ani de activitate în țară. În ultimii trei ani, ne-am demonstrat angajamentul pe termen lung față de regiune prin operațiunile continue de la Aeroportul Brașov, care au început în vara anului 2023, la scurt timp după inaugurarea acestuia. Dorim să mulțumim pasagerilor noștri și autorităților locale pentru încredere și colaborare. Suntem încântați să ne extindem și mai mult prezența în Brașov prin alocarea unei aeronave moderne Airbus A321neo, lansarea mai multor rute și aducerea numărului total de conexiuni WIZZ la 15. România rămâne o piață cheie pentru Wizz Air, iar investițiile noastre continue în țară reflectă angajamentul de a oferi opțiuni de călătorie mai accesibile și fiabile, consolidând în același timp conectivitatea în întreaga regiune. Let’s WIZZ!”

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a declarat: „De astăzi intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a celui mai tânăr aeroport al României. Mulțumim operatorului aerian pentru interesul acordat Brașovului și pentru decizia de a deschide această bază operațională care permite creșterea numărului de destinații cu care avem conexiune aeriană directă. Noile destinații anunțate sunt de interes atât pentru locuitorii din regiunea noastră, cât și pentru românii din străinătate. Am convingerea că de acum înainte aeroportul nostru va crea și mai multe oportunități de dezvoltare economico-socială la nivelul județului Brașov și va deveni unul dintre cele mai importante aeroporturi din România. Felicit conducerea AIBG, întreaga echipă și partenerii operaționali pentru profesionalism, perseverență și modul în care s-au adaptat permanent cerințelor și necesităților activității aeroportuare”.

La rândul său, Ștefan-Daniel Micu, directorul general al Aeroportului Internațional Brașov, a menționat: „Pas cu pas creștem! Faptul că Wizz Air deschide o bază operațională la Brașov înseamnă că am atins nivelul de cerințe tehnice și de performanță în activitate care ne face să fim relevanți pe piața aeronautică din țara noastră. Pasul făcut de operatorul Wizz Air dovedește că ne-am adaptat acestei piețe extrem de dinamice, că am devenit competitivi și reușim să oferim oportunități de creștere și dezvoltare. Îi felicit pe toți cei care au făcut posibilă această realizare de excepție pentru aeroportul din inima României!”

Cu mai puțin de o lună în urmă, Wizz Air a sărbătorit 20 de ani de activitate în România. Începând din 2006, compania aeriană a sporit constant investițiile în România, recunoscând țara ca o piață strategică. În prezent, compania aeriană operează 231 de rute de la 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 26 de țări. În ultimele două decenii, Wizz Air a înființat zece baze operaționale în București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și, acum, cea din Brașov. Compania aeriană are peste 1.900 de angajați în România.

Wizz Air rămâne o alegere de încredere pentru călătorii accesibile. În conformitate cu pilonul axat pe produs al planului său de transformare „Customer First Compass”, Wizz Air se angajează să ofere servicii la un nivel superior, având peste 300 de aeronave noi în comandă, cu cele mai moderne interioare de cabină Airbus Airspace. Compania aeriană este dedicată operării uneia dintre cele mai tinere, mai sigure și mai eficiente flote de aeronave din industrie din punctul de vedere al consumului de combustibil. Adoptând o mentalitate 100% digitală, Wizz Air asigură călătorii eficiente clienților, de la momentul rezervării zborului până la îmbarcare.

RUTE NOI DIN BRAȘOV

(NOU) Marți, joi, sâmbătă 99 RON 17 decembrie 2026(NOU) Luni, vineri 159 RON 18 decembrie 2026(NOU) Miercuri, duminică 159 RON 20 decembrie 2026(NOU) Luni, vineri 139 RON 18 decembrie 2026(EXTINDERE OPERARE) Luni, vineri 139 RON 26 octombrie 2026

[1] Preț pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative și alte taxe neopționale. Este inclus un bagaj de mână (max.: 40x30x20 cm). Trollerul și fiecare bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Prețul se aplică numai rezervărilor efectuate pe wizzair.com și în aplicația WIZZ pentru mobil.

[2] Preț pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative și alte taxe neopționale. Este inclus un bagaj de mână (max.: 40x30x20 cm). Trollerul și fiecare bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Prețul se aplică numai rezervărilor efectuate pe wizzair.com și în aplicația WIZZ pentru mobil.









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