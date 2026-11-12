Noutăți Consiliul Județean Brașov
La termenul-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pe perioada de evaluare a cererii de finanţare şi de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Braşov”, administraţia judeţeană a înregistrat trei oferte, dintre care două din partea unor operatori economici individuali și una de la o asociere de firme.
Este vorba despre:
- Ramboll South East Europe,
- EPMC Consulting,
- Asocierea Ernst & Young (lider) – Compania de Consultanță în Energie și Mediu, cu trei firme subcontractante.
Ofertele au intrat în etapa de evaluare.
Serviciile care fac obiectul acestei proceduri de achiziție vor fi necesare în etapele următoare, pe perioada de evaluare a cererii de finanțare și de contractare, realizate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (AM PDDTJ), precum și în etapa de implementare a proiectului, constând în:
- asistență tehnică pe perioada de evaluare a cererii de finanțare și a contractării realizate de către MIPE – AM PDDTJ;
- documentații de atribuire pentru procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului SMID în Județul Brașov;
- asistență tehnică de specialitate pe perioada desfășurării procedurilor de atribuire;
- suport în managementul de proiect;
- asistență tehnică în vederea delegării activităților de salubrizare din cadrul SMID Brașov.
Valoarea estimată a acestei achiziții este de 8.409.000 de lei fără TVA, finanțarea urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul de Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027.
Consiliul Județean Brașov a finalizat întreaga documentație a proiectului: Studiul de fezabilitate și anexele acestuia, studiile de specialitate, planurile de urbanism zonal pentru toate cele trei amplasamente, a obținut toate avizele, inclusiv Acordul de mediu, urmărind accesarea unei finanțări nerambursabile pentru proiectul SMID prin PDDTJ 2021-2027, Prioritatea 1, Obiectivul Specific RSO 2.6, Acțiunea 1.3 – Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu.Share Article
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