Primăria Municipiului Cluj-Napoca informează cetățenii că, începând de sâmbătă, 14 noiembrie 2026, programul de funcționare al pieței volante din zona Parcului Stadion se modifică, pentru a fi adaptat temperaturilor scăzute din sezonul rece. Noul program: 10:00-17:00, în fiecare sâmbătă. Locul de desfășurare rămâne neschimbat: platoul situat între străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței, lângă [...]

Articolul Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece apare prima dată în Cluj-Napoca.