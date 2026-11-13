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Ședință de plen extraordinară de îndată - 13.11.2026

A Scris de Administrator
Ședință de plen extraordinară de îndată - 13.11.2026
Aosom

Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt convocați DE ÎNDATĂ în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 13.11.2026, ora 14.00, prin platforma online de videoconferință.

  • PDFOrdinea de zi

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