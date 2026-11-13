Cod Portocaliu și Coduri Galbene Meteo Emise de ANM pentru Vreme Rea cu Ploi Torențiale, Vânt Extrem de Puternic și Îngheț în România pe 14 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis mai multe avertizări meteorologice COD PORTOCALIU și COD GALBEN pentru România, anunțând intensificări puternice ale vântului, ploi abundente și ninsori în zonele montane. Fenomenele vor afecta numeroase regiuni începând de vineri, 13 noiembrie, în timp ce weekendul va aduce o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi negative în […] The post Cod Portocaliu și Coduri Galbene Meteo Emise de ANM pentru Vreme Rea cu Ploi Torențiale, Vânt Extrem de Puternic și Îngheț în România pe 14 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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