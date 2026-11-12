10 miliarde de euro dispar anual din TVA. Gabriel Biriș propune să schimbăm regula jocului, nu să numărăm facturile

Gabriel Biriș spune că România pierde la TVA în jur de 10 miliarde de euro pe an, iar cea mai mare parte se scurge în tranzacțiile dintre firme. Iar pentru asta există o soluție, spune expertul în fiscalitate. Astfel, el propune colectarea taxei doar la capătul lanțului, prin taxare inversă generalizată peste un anumit prag. …

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