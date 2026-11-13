 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Microsoft recunoaște că utilizatorii nu vor mereu inteligență artificială în căutările online. Cum poți dezactiva AI-ul din Bing, fără să instalezi nimic

o Scris de ozana mazilu
Microsoft recunoaște că utilizatorii nu vor mereu inteligență artificială în căutările online. Cum poți dezactiva AI-ul din Bing, fără să instalezi nimic
Aosom
După ani în care inteligența artificială a fost integrată aproape peste tot, de la sistemele de operare până la motoarele de căutare, Microsoft începe să accepte că nu toți utilizatorii își doresc această tehnologie la fiecare pas.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →