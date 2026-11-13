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Politică

Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare

m Scris de mura frînculescu
Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare
Aosom
Comasarea companiilor cu același obiect de activitate și restrângerea cheluielilor s-au dovedit doar o petardă în guvernul Bolojan. Invitat în emisiunea Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu, de la Gândul, ministrul Economiei a declarat că unul dintre obiectivele sale îl reprezintă dispariția a aproximativ 100 de companii de stat care nu-și justifică activitatea. Daniel Zamfir a […]

Sursa: Gandul

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