 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

HONOR Pad 20: Display 3K la 120Hz, cu un salt clar de luminozitate față de predecesor

m Scris de mihai gabriel arsene
HONOR Pad 20: Display 3K la 120Hz, cu un salt clar de luminozitate față de predecesor
Aosom
HONOR Pad 20 păstrează ecranul de 12,1 inci la 120 Hz, dar crește rezoluția la 3K și atinge 781 de lucși în testul nostru, peste rezultatul modelului Pad 10.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →