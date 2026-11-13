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Ce au in comun gigantii tech Apple, Google şi mai nou Nvidia? După 33 de ani cu Jensen Huang la conducere, Nvidia intră în cel mai dificil test de succesiune din Big Tech

r Scris de rareş udrescu
Ce au in comun gigantii tech Apple, Google şi mai nou Nvidia? După 33 de ani cu Jensen Huang la conducere, Nvidia intră în cel mai dificil test de succesiune din Big Tech
Aosom
Demisia bruscă a lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia, după 33 de ani în care a transformat compania pe care a cofondat-o în cea mai valoroasă din...

Sursa: Zf Ro

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