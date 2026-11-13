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Politică

Franța se pregătește din nou pentru proteste masive. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați de teama violențelor

m Scris de maria miron
Franța se pregătește din nou pentru proteste masive. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați de teama violențelor
Aosom
Franța se pregătește pentru o nouă zi de manifestații de amploare, sâmbătă, 14 noiembrie. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în stradă la protestele împotriva costului ridicat al vieții, iar autoritățile se tem din nou de jafuri și violențe.

Sursa: Mediafax Ro

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