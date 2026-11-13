Franța se pregătește din nou pentru proteste masive. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați de teama violențelor

Franța se pregătește pentru o nouă zi de manifestații de amploare, sâmbătă, 14 noiembrie. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în stradă la protestele împotriva costului ridicat al vieții, iar autoritățile se tem din nou de jafuri și violențe.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗