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Cea mai mare rachetă din lume, pregătită pentru un test crucial. Un pas esențial pentru revenirea pe Lună

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Cea mai mare rachetă din lume, pregătită pentru un test crucial. Un pas esențial pentru revenirea pe Lună
Aosom
Cea mai mare rachetă din lume va efectua 14 rotații în jurul Pământului, în cadrul unui zbor de testare care va dura 22 de ore.

Sursa: Mediafax Ro

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