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„Mașina de fumat” a Vămii: cum sunt analizate țigaretele suspecte și produsele confiscate

a Scris de alexandra ionescu
„Mașina de fumat” a Vămii: cum sunt analizate țigaretele suspecte și produsele confiscate
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Autoritatea Vamală Română folosește un echipament mai puțin obișnuit, cunoscut drept „mașină de fumat”, în activitatea de analiză a țigaretelor și produselor din tutun. Aparatul face parte din dotarea Laboratorului Vamal Central, unde sunt examinate probe prelevate în timpul controalelor, inclusiv produse suspectate că nu respectă legislația în vigoare.

Sursa: Realitatea

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