Prioritățile de Ultim Moment Anunțate de Ministrul Energiei, cu România în Pragul unei Noi Crize Energetice iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat două direcții majore de acțiune pentru sectorul energetic, una concentrată pe siguranța Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar cealaltă pe extinderea cooperării cu Regatul Unit. Ministrul Energiei a pus accentul pe prevenirea unei noi situații precum cea din această vară, când nivelul scăzut al Dunării a afectat funcționarea centralei […] The post Prioritățile de Ultim Moment Anunțate de Ministrul Energiei, cu România în Pragul unei Noi Crize Energetice first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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