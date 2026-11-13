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Prioritățile de Ultim Moment Anunțate de Ministrul Energiei, cu România în Pragul unei Noi Crize Energetice

r Scris de redactia idevice.ro
Prioritățile de Ultim Moment Anunțate de Ministrul Energiei, cu România în Pragul unei Noi Crize Energetice
Aosom
Prioritățile de Ultim Moment Anunțate de Ministrul Energiei, cu România în Pragul unei Noi Crize Energetice iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat două direcții majore de acțiune pentru sectorul energetic, una concentrată pe siguranța Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar cealaltă pe extinderea cooperării cu Regatul Unit. Ministrul Energiei a pus accentul pe prevenirea unei noi situații precum cea din această vară, când nivelul scăzut al Dunării a afectat funcționarea centralei […] The post Prioritățile de Ultim Moment Anunțate de Ministrul Energiei, cu România în Pragul unei Noi Crize Energetice first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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