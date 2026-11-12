Angajatorii din șase țări ale Spațiului Economic European oferă 121 de locuri de muncă prin rețeaua EURES România. Cele mai multe posturi sunt în Polonia, unde se caută 50 de muncitori pentru prelucrarea peștelui, și în Norvegia, unde sunt disponibile 36 de locuri de muncă în construcții. Potrivit ofertei transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea […] The post 121 de locuri de muncă în șase țări europene, prin rețeaua EURES. Ce posturi sunt disponibile appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Distribuie: Facebook Instagram