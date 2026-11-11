Un program de sprijin pentru antreprenorii de pe Via Transilvanica își extinde finanțarea de la 10 la 15 afaceri, care vor primi granturi de până la 8.000 de euro și consultanță timp de doi ani. Inițiativa este relevantă și pentru județul Sibiu, unde traseul trece prin 13 localități, pe o distanță de aproape 100 de […] The post 15 afaceri vor primi finanțare pe Via Transilvanica. Traseul traversează 13 localități din județul Sibiu appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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