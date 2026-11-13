Borza spune că unii șoferi se îmbolnăvesc lunea, dar lucrează vara pe autocarele agențiilor de turism. „Dar când începe săptămâna de muncă, ne ia cu nişte frisoane şi cu nişte friguri... pentru că o să vedeţi că toţi răcesc în iulie şi august.” The post 3.000 de tone de motorină, de 6 milioane de euro, furate la STB. „De luni, le facem foi de parcurs electronice” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗