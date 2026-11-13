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OpenAI lansează ChatGPT Wallet: Agenții AI vor putea efectua cumpărături în numele utilizatorilor

a Scris de andreea năstase
OpenAI lansează ChatGPT Wallet: Agenții AI vor putea efectua cumpărături în numele utilizatorilor
Aosom
OpenAI a anunţat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcţionalitate de plată care permite agenţilor săi de inteligenţă artificială, denumiţi ”dots”, să efectueze cumpărături în numele utilizatorilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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