REVIEW „Heart of the Beast”, cu Brad Pitt, un film emoționant despre iubirea dintre om și câine. M-a atins, dar nu este nici pe departe de Oscar

„Împăratul este gol“: Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit, că și-a depășit atribuțiile și că s-a implicat în căderea lui Bolojan 13 Nov 2026

Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan 13 Nov 2026

ADVERTORIAL PSD: Proiectul minier din Rășinari dezbătut cu Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. 13 Nov 2026

Cum moare un popor fără să fie învins 13 Nov 2026

Cine va reprezenta Europa la negocierile cu Rusia și SUA pentru încheierea războiului din Ucraina 13 Nov 2026