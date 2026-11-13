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REVIEW „Heart of the Beast”, cu Brad Pitt, un film emoționant despre iubirea dintre om și câine. M-a atins, dar nu este nici pe departe de Oscar

o Scris de ozana mazilu
REVIEW „Heart of the Beast”, cu Brad Pitt, un film emoționant despre iubirea dintre om și câine. M-a atins, dar nu este nici pe departe de Oscar
Aosom
Sunt genul de om care poate suporta aproape orice tragedie într-un film, dar când în poveste apare un câine aflat în pericol, lucrurile se schimbă radical.

Sursa: Playtech

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