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Telefoanele OnePlus pot debloca automat PC-ul la conectarea de la distanță; ce modele primesc funcția

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Telefoanele OnePlus pot debloca automat PC-ul la conectarea de la distanță; ce modele primesc funcția
Aosom
OnePlus introduce în Device Connect o opțiune care deblochează automat PC-ul în timpul conexiunilor la distanță, pentru telefoane și tablete compatibile cu OxygenOS 16 sau mai nou.

Sursa: Mobilissimo

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