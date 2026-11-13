Telefoanele OnePlus pot debloca automat PC-ul la conectarea de la distanță; ce modele primesc funcția
Sursa: MobilissimoCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii în următorii trei ani, avertizează „nașul AI"
Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și unul dintre pionierii inteligenței artificiale, urmeaza sa transmita liderilor lumii un avertismen...
Ai o idee pentru designul unei mașini? iCAUR oferă premii de 4.500 de euro și șansa de a o vedea pe un V27 real
Nu trebuie să fii designer auto pentru a-ți imagina cum ar arăta o mașină în stilul tău. iCAUR România îi invită pe pasionații de creativitate să...
Cum arată reclamele online în era inteligenței artificiale
Acum câțiva ani, o reclamă online era scrisă de un om, pe cuvinte cheie alese de un om, cu bugetul împărțit manual pe campanii. În 2026, aproape...
Proprietarii a sute de mii de BMW-uri, avertizați să nu parcheze mașinile în garaje. Există risc de incendiu
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) le recomandă proprietarilor a peste 720.000 de automobile BMW s...
OpenAI lansează ChatGPT Wallet: Agenții AI vor putea efectua cumpărături în numele utilizatorilor
OpenAI a anunţat vineri lansarea ChatGPT Wallet, o nouă funcţionalitate de plată care permite agenţilor săi de inteligenţă artificială, denumiţi...
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