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Politică

Declarația de faliment a Ucrainei: de ce Europa nu poate negocia

b Scris de balananda
Declarația de faliment a Ucrainei: de ce Europa nu poate negocia
Aosom
Una dintre cele mai izbitoare trăsături ale acestui război este că la Bruxelles, Berlin și Paris se vorbește neîncetat despre pace, în timp ce nimeni nu stă de vorbă cu partea adversă.Michael von der Schulenburg, fost asistent al secretarului general

Sursa: Yoga Esoteric

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