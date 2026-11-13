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Politică

Micul nostru Trump

m Scris de mugur varzariu
Micul nostru Trump
Aosom
Din câte am înțeles, de curând, un jurnalist l-ar fi numit „gunoi” pe președintele Nicușor Dan.

Sursa: Adevarul

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