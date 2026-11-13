Cei mai mari consumatori pe internet și telefon sunt fetele de 13–15 ani. Iar de cryptomonede, tinerele de 18-20 de ani, spune un expert

„Suntem iraționali, previzibil iraționali, iar asta se poate măsura”, spune Adrian Mitroi care predă finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice și studiază de ani buni cum iau românii decizii cu banii lor. Concluzia lui a fost prezentată la conferința „România Financiară 2027”, organizată vineri la Arenele BNR. Pornim de la o asimetrie. Pentru un …

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