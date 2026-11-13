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Proprietarii a sute de mii de BMW-uri, avertizați să nu parcheze mașinile în garaje. Există risc de incendiu

l Scris de lorena mihăilă
Proprietarii a sute de mii de BMW-uri, avertizați să nu parcheze mașinile în garaje. Există risc de incendiu
Aosom
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) le recomandă proprietarilor a peste 720.000 de automobile BMW să își parcheze vehiculele în exterior, departe de clădiri și de alte mașini, până la efectuarea reparațiilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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