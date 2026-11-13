Toate Electronicele Parkside Noi din Catalogul Kaufland cu Reduceri pentru Români în Magazine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Kaufland aduce în perioada 11–17 noiembrie 2026 o selecție extinsă de produse Parkside, cu scule electrice, iluminare pentru lucru, truse de unelte și accesorii destinate atelierului sau proiectelor de acasă. Printre ofertele care ies cel mai mult în evidență se află o mașină de tăiat tablă cu reducere de 16% și un pistol de lipit […] The post Toate Electronicele Parkside Noi din Catalogul Kaufland cu Reduceri pentru Români în Magazine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram