Polac peste pupăză!

Dacă Polonia fuge de sub escortă, hegemonia germană în Europa e nulă. Polonia e, deja, prea departe pentru a mai fi recuperată cu mijloace obișnuite. Tot ce merge spre faliment în UE, urcă spre autonomie în Polonia: economia e puternică, moneda e sta

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗