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Politică

Polac peste pupăză!

b Scris de balananda
Polac peste pupăză!
Aosom
Dacă Polonia fuge de sub escortă, hegemonia germană în Europa e nulă. Polonia e, deja, prea departe pentru a mai fi recuperată cu mijloace obișnuite. Tot ce merge spre faliment în UE, urcă spre autonomie în Polonia: economia e puternică, moneda e sta

Sursa: Yoga Esoteric

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