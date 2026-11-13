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Politică

VIDEO Decizia liderilor Europei, în contextul negocierilor dintre SUA-Rusia și Ucraina

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Decizia liderilor Europei, în contextul negocierilor dintre SUA-Rusia și Ucraina
Aosom
Nicușor Dan: Europa trebuie să participe la negocerile de pace dintre Rusia și Ucraina. A fost desemnat un reprezentant al Europei

Sursa: Stiri Pe Surse

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