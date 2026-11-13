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Politică

Nicușor Dan, declarații la finalul reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin - VIDEO

f Scris de florentina constantin
Nicușor Dan, declarații la finalul reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin - VIDEO
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Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan: Știre în curs... ...

Sursa: Dcnews

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