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Politică

Bolojan atacă PSD după datele economice ale INS: Sunt infirmate scenariile apocaliptice, sper să nu-și bată joc de moștenirea primită

ș Scris de ștefana radu
Bolojan atacă PSD după datele economice ale INS: Sunt infirmate scenariile apocaliptice, sper să nu-și bată joc de moștenirea primită
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Preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan a reacționat, vineri, după prezentarea de către Institutul Naţional de Statistică a datelor economice, el precizând că sunt infirmate toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei şi despre ratarea ajustării fiscal-bugetare. El a acuzat PSD că a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-şi asume guvernarea în interesul României. „Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească şi un buget stabilizat. Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”, a spus Ilie Bolojan.

Sursa: Digi24

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