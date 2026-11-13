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Economie

360 de camioane, așteaptă la coadă în Vama Siret. Autoritățile ucrainene preiau mai puține automarfare decât pot procesa românii

c Scris de cosmin pirv
360 de camioane, așteaptă la coadă în Vama Siret. Autoritățile ucrainene preiau mai puține automarfare decât pot procesa românii
Aosom
Aproximativ 360 de camioane așteaptă vineri să iasă din România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe fondul creșterii transporturilor de mărfuri înaintea sărbătorilor de iarnă și al capacității reduse de preluare a automarfarelor de către autoritățile ucrainene, anunță Poliția de Frontieră.

Sursa: Mediafax Ro

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