360 de camioane, așteaptă la coadă în Vama Siret. Autoritățile ucrainene preiau mai puține automarfare decât pot procesa românii

Aproximativ 360 de camioane așteaptă vineri să iasă din România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe fondul creșterii transporturilor de mărfuri înaintea sărbătorilor de iarnă și al capacității reduse de preluare a automarfarelor de către autoritățile ucrainene, anunță Poliția de Frontieră.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗