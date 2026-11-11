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Economie

60 de milioane de euro pentru fermieri. Alexandru Nazare: „Am dat aviz favorabil, cu observații” / Cine poate beneficia de bani și ce condiții trebuie îndeplinite

a Scris de alexandra cruceru, redactor
60 de milioane de euro pentru fermieri. Alexandru Nazare: „Am dat aviz favorabil, cu observații” / Cine poate beneficia de bani și ce condiții trebuie îndeplinite
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Sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Anunțul ministrului Finanțelor

Sursa: Stiri Pe Surse

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