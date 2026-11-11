60 de milioane de euro pentru fermieri. Alexandru Nazare: „Am dat aviz favorabil, cu observații” / Cine poate beneficia de bani și ce condiții trebuie îndeplinite

Politică

Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă 11 Nov 2026

Ambasadorul Rusiei în SUA a murit „subit”, la 66 de ani. Moscova nu spune motivul decesului. Cine era Darchiev și care era rolul său în „Dosarul american” 11 Nov 2026

Polonia refuză să acorde vize săritorilor cu schiurile din Rusia, deși aceștia au primit aprobarea FIS 11 Nov 2026

„Cruciadă” în Rusia împotriva pizzei: oamenii lui Putin cer interzicerea preparatului italian în școli și îl numesc „propagandă într-o cutie de carton” 11 Nov 2026

Luca Niculescu, față în față cu Ciprian Ciucu la Palatul Victoria. Ce probleme urgente ale Bucureștiului au fost discutate: „Anul viitor este esenţial” 11 Nov 2026