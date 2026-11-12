A doua lună consecutivă de scumpiri în România. Unde se înregistrează cele mai mari prețuri

Scumpirile nu dau semne că se opresc în România. Inflația a crescut pentru a doua lună consecutivă și a ajuns la 6,9% în octombrie 2026, de la 6,6% în septembrie, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, care s-au scumpit cu peste […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗