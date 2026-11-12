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Economie

A fost actualizată componenţa Grupului interinstituţional pentru implementarea SAFE; decizia – publicată în Monitorul Oficial (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
A fost actualizată componenţa Grupului interinstituţional pentru implementarea SAFE; decizia – publicată în Monitorul Oficial (Financial Intelligence)
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Componenţa nominală a Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea (…)

Sursa: Ziar.com

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