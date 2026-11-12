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Economie

A plătit 167.000 de euro pentru o casă la malul mării, în UK. După doar câteva săptămâni, a primit un avertisment teribil

m Scris de mihaela ivăncică
A plătit 167.000 de euro pentru o casă la malul mării, în UK. După doar câteva săptămâni, a primit un avertisment teribil
Aosom
Mai mulți proprietari dintr-un sat de pe coasta Marii Britanii riscă să piardă zeci sau chiar sute de mii de euro, după ce au aflat că locuințele cumpărate recent sunt amenințate de eroziunea costieră.

Sursa: Stirile Pro.tv

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